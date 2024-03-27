Заноза
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Заноза

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Запад вскормил еще одного монстра – Голос Мордора

Запад вскормил еще одного монстра – Голос Мордора

Как бы это сейчас парадоксально ни звучало, но Запад еще хлебнет от Украины горюшка по полной. Потому что это их такой стандартный паттерн поведения, который приводит к очевидным последствиям, — «он сукин сын, но он наш сукин сын».

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