Запад вскормил еще одного монстра – Голос Мордора

Как бы это сейчас парадоксально ни звучало, но Запад еще хлебнет от Украины горюшка по полной. Потому что это их такой стандартный паттерн поведения, который приводит к очевидным последствиям, — «он сукин сын, но он наш сукин сын».
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