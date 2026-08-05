Пенсионерка из Первоуральска ударила ножом сына-инвалида после удара тростью

Первоуральский городской суд признал 75-летнюю местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
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