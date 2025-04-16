Москвичка поплатилась свободой за попытку снять никаб с пассажирки метро

Alex Nемо

Вот может мне кто объяснить что это за национальная привычка такая - Барин вот приедет, барин нас рассудит, защитит. А своими силами разобраться что сил нет или лень? Мужики приедут кто раненый, кто с травмами которые простым глазом не видны. Им нужно будет время выйти из режима боя, много времени. А для этого им самим нужна будет помощь и защита чтобы восстановится и войти в мирную жизнь.