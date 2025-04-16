Пенсионерка захотела снять никаб с лица иностранки в метро, но её поставили на колени и арестовали Московское метро — место, где переплетаются сотни судеб, но иногда одна искра превращает обычную поездку в бурю эмоций.
Москвичка поплатилась свободой за попытку снять никаб с пассажирки метро
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Сергей Анисимов
Порядок видимо наведут только когда бойцы вернутся с фронта.
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3 час.
Alex Nемо
Вот может мне кто объяснить что это за национальная привычка такая - Барин вот приедет, барин нас рассудит, защитит. А своими силами разобраться что сил нет или лень? Мужики приедут кто раненый, кто с травмами которые простым глазом не видны. Им нужно будет время выйти из режима боя, много времени. А для этого им самим нужна будет помощь и защита чтобы восстановится и войти в мирную жизнь.
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2 час.
Вадим Кузнецов
Потому что в современной России власть до мокрых портков боится инициативы любой населения, а само население рассматривает только как ресурс для своих проектов. И по этой причине любая реальная инициатива населения прескается весьма решительно.
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1 час.
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