ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. Инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.