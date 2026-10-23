ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. Инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.
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