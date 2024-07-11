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Глава крымской миссии счёл декларацию НАТО сигналом для России

Глава крымской миссии счёл декларацию НАТО сигналом для России

Заур Смирнов полагает, что западная декларация стала сигналом о переговорах с Киевом на условиях РоссииВ блоке НАТО приняли декларацию, в которой говорится о том, что путь Украины в военный блок необратим и западные страны должны поддерживать эту политику.

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