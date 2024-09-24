Cуд Аргентины выдал ордер на арест Мадуро

Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает TN. «Суд Аргентины распорядился арестовать Николаса Мадуро за преступления против человечности», — сообщает телеканал.
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