Придется завоевывать: 4 знака зодиака, чьего внимания добиться очень сложно Алёна Юрьева Чтобы привлечь внимание одних людей, достаточно проявить минимальное участие и заботу, а вот другие требуют гораздо большего.
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