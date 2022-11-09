О мобилизации и СВО поговорили с детьми-сиротами в Уссурийске

С воспитанниками Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Уссурийске провел урок депутат краевого парламента, представитель Совета отцов Приморского края Александр Захаров.
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