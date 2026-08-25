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Горшков о программах Кагановской и Некрасова: «Сюжет в произвольной – скульптор, создающий изваяние. А ритм-танец «Пляска смерти» с танго»

Тренер Алексей Горшков рассказал о новых программах Василисы Кагановской и Максима Некрасова. 4-6 сентября фигуристы выступят на Kinoshita Group Cup в Японии.

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