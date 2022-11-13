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Джозеф Цай – о возвращении Кайри Ирвинга: «Ему еще есть над чем поработать»

Репортер New York Post Брайан Льюис спросил владельца «Бруклина» Джозефа Цая, вернется ли разыгрывающий Кайри Ирвинг в состав во время текущего выездного тура команды.

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