Захарова: в Армении навредят своим гражданам при решении ввести визы для РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вероятное введение Арменией визового режима для граждан России будет направлено против Еревана, а не против Москвы.
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У меня нет родственников в Армении, как и у 10-ков миллионов русских ... Или вы об армянах? Так верните их на родину ... Только с голыми задами, как они и приползли в Россию(( и они не будут так "страдать" ( и тут скупая слеза "вскипела" в уголке глаза и скатилась по небритой щеке) а можно рацпредложение? Ещё и для Азербайджана те же льготы ввести? И сказать, что это армян заслуга? ... Я злой, да?((