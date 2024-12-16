«Квартал 95» показал карту Украины без Крыма в анонсе новогоднего шоу.В рекламе выпуска актеры студии мечтали о том, как «Россия исчезнет», при этом с карты стерли РФ вместе с Крымом,— пишут украинские СМИ.
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