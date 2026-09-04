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Газета «Культура»

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В Ленобласти завершился форум «Ладога»

В Ленобласти завершился форум «Ладога»

В Ленинградской области завершился 18-й окружной молодежный образовательный форум «Ладога». Масштабное событие, реализованное в рамках национального проекта «Молодежь и дети», собрало 450 молодых людей из России и 20 соотечественников из-за рубежа.

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