Сергаева: горжусь, что у меня есть семья, которая меня поддерживает

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Новый главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева заявила, что, несмотря на сумасшедший график работы, ее главное достижение – семья, от которой исходит поддержка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии