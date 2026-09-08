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Обратное слияние EverBank и WaFd на $3,9 млрд и трансформация банковского сектора США

Обратное слияние EverBank и WaFd на $3,9 млрд и трансформация банковского сектора США

Американские финансовые холдинги EverBank Financial Corp и WaFd, Inc. (материнская структура WaFd Bank) официально объявили о заключении соглашения о стратегическом слиянии на сумму 3,9 миллиарда долларов.

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