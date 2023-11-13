Как оплатить парковку в Москве городскими баллами?

Наша рубрика "Спрашивали? Отвечаем!" Рубрика в Telegram фото: mos.ru Москвичи активно участвуют в жизни столицы: в голосованиях по вопросам развития города, спортивных соревнованиях, благотворительных акциях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии