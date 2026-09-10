Музей циркового искусства открыл новый проект до 6 декабря

В Музее циркового искусства Санкт-Петербурга открылся проект "Как создается чудо". Он приурочен к V Международному фестивалю "Без границ", проходящему с 10 по 13 сентября, и продлится до 6 декабря.
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