«Хаббл» сделал потрясающий снимок области звездообразования

Объект находится в созвездии Скорпиона. Сотрудники миссии космического телескопа «Хаббл» поделились новым снимком, на котором запечатлена IRAS 16562-3959, область звездообразования, расположенная примерно в 5900 световых годах от нас в созвездии Скорпиона.