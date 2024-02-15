«Хаббл» сделал потрясающий снимок области звездообразования

Объект находится в созвездии Скорпиона. Сотрудники миссии космического телескопа «Хаббл» поделились новым снимком, на котором запечатлена IRAS 16562-3959, область звездообразования, расположенная примерно в 5900 световых годах от нас в созвездии Скорпиона.
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