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Курские новости

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В Курске сообщают о громком звуке

В Курске сообщают о громком звуке

Очевидцы сообщают о громком звуке. Он прогремел около одиннадцати часов 13 сентября.На территории Курска тревожно.

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