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Девять человек три дня насиловали школьницу недалеко от полицейского участка

Девять человек три дня насиловали школьницу недалеко от полицейского участка

РЕН ТВ Девять человек три дня насиловали ученицу 10-го класса в индийском округе Медчал-Малкаджгири, восемь подозреваемых уже задержаны.

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