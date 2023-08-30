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Пропавшую фигуристку Алину Горбачёву нашли в кинотеатре

Пропавшую фигуристку Алину Горбачёву нашли в кинотеатре

Пропавшую накануне 16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву нашли в кинотеатре в Москве. Об этом сообщили в столичном управления Следственного комитета РФ (СКР).

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