Пропавшую фигуристку Алину Горбачёву нашли в кинотеатре

Пропавшую накануне 16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву нашли в кинотеатре в Москве. Об этом сообщили в столичном управления Следственного комитета РФ (СКР).
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