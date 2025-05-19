Подкормка для помидоров: основа для крепких саженцев и хорошего урожая

Для помидоров правильная подкормка особенно важна на первом этапе. Комбинация дрожжей и яичной скорлупы в лунке задает рассаде хороший старт, а простая система капельного полива делает рост устойчивым и равномерным.
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