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Китай увеличил закупки пшеницы в России в семь раз

Китай увеличил закупки пшеницы в России в семь раз

Китай в январе — августе текущего года импортировал из России пшеницы на $17,6 млн, что в семь раз больше, чем за аналогичный период 2025 года (на $2,5 млн).

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