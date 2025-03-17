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Motor: у Минобороны РФ появились китайские внедорожники BAW 212

Motor: у Минобороны РФ появились китайские внедорожники BAW 212

У Минобороны России появился китайский внедорожник BAW 212. Об этом сообщает Motor. "На профильном сайте появился снимок BAW 212 с черными номерами, которые относятся к Северо-Кавказскому военному округу", - говорится в сообщении портала.

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