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Маккиннон – 6-й игрок в истории НХЛ с 50 передачами до 40-й игры в сезоне. Он достиг этой отметки за 39 матчей – быстрее всех действующих хоккеистов

Форвард «Эвеланш» отметился 3 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ).

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