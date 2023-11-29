Экскурсии на картонный комбинат наладили в Уссурийске

В Приморье организуют регулярные туры (12+) на действующие предприятия. Жители и гости края смогут побывать на судоремонтном заводе, фабрике по производству носков и картонном комбинате Уссурийска, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморья.
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