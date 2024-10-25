Страны БРИКС выразили обеспокоенность разрушительным воздействием незаконных односторонних принудительных мер

Казань /Россия/, 24 октября /Синьхуа/ -- Страны БРИКС в среду выразили глубокую обеспокоенность разрушительным воздействием незаконных односторонних принудительных мер на мировую экономику и международную торговлю, а также на достижение целей устойчивого развития.
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