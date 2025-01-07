Китайские ученые представили атомные часы для будущих военных стратегий

Китайские исследователи создали переносные атомные часы из цезия, которые улучшат военные стратегии. Эти сверхточные устройства, сравнимые по размеру с холодильником, позволяют радарным системам работать в унисон и повышают эффективность радиоэлектронной борьбы.
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