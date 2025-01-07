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Китайские ученые представили атомные часы для будущих военных стратегий

Китайские ученые представили атомные часы для будущих военных стратегий

Китайские исследователи создали переносные атомные часы из цезия, которые улучшат военные стратегии. Эти сверхточные устройства, сравнимые по размеру с холодильником, позволяют радарным системам работать в унисон и повышают эффективность радиоэлектронной борьбы.

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