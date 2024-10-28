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В зоне спецоперации появились российские танки с защитными «дредами»

В зоне спецоперации появились российские танки с защитными «дредами»

Экипажи танков 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, входящей в состав группировки «Юг», опираясь на свой опыт, полученный в зоне специальной военной операции, разработали устройство для защиты от FPV-дронов.

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