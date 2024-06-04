«РВ»: «Искандеры» разгромили базу 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Изюме

ТГ-канал «Военкоры русской весны» распространила информацию о том, что российские ракетные системы “Искандер” атаковали базу 95-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины в городе Изюме Харьковской области.
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