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Глава Троицка стал фигурантом сразу трёх уголовных дел о коррупции

Глава Троицка стал фигурантом сразу трёх уголовных дел о коррупции

Он получил взятку в виде беговой дорожки. Следственный комитет рассказал подробности.Следователь СУ СК России по Челябинской области возбудил сразу три уголовных дела по фактам коррупционных преступлений, в которых подозревают мэра Троицка.

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