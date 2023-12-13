Глава Троицка стал фигурантом сразу трёх уголовных дел о коррупции

Он получил взятку в виде беговой дорожки. Следственный комитет рассказал подробности.Следователь СУ СК России по Челябинской области возбудил сразу три уголовных дела по фактам коррупционных преступлений, в которых подозревают мэра Троицка.
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