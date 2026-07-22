Ассоциация футбола Аргентины опровергла, что главу организации Тапию вызывали для дачи показаний в суд США

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) выступила с заявлением, в котором опровергла информацию о том, что правосудие США вызывало президента организации Клаудио Тапию для дачи показаний и что его телефон был изъят.
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