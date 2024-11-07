23: сразу 5 кандидатов в мэры Челябинска не пришли на конкурс

Число претендентов на кресло главы Челябинска сократилось еще на 5 человек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 7 ноября, в Челябинске стартовал конкурс на должность главы муниципалитета.
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