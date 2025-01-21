Врач Курганская назвала правила ухода за кожей у сердечников

Уход за кожей — важный пункт в сохранении красоты и молодости человека. Если у него есть сердечно-сосудистые заболевания, то обычные методы могут быть бесполезны или нанести вред, сообщила врач-косметолог, дерматолог, ботулинотерапевт Наталья Курганская.