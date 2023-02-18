«Реал» с общим счетом 15:4 выиграл 4 матча подряд после поражения от «Мальорки»

«Реал» выиграл четыре матча подряд с общим счетом 15:4. После поражения от «Мальорки» в 20-м туре Ла Лиги (0:1) команда Карло Анчелотти одержала победы над «Аль-Ахли» (4:1) и «Аль-Хилалем» (5:3) в рамках клубного чемпионата мира, а также над «Эльче» (4:0) и «Осасуной» (2:0) в чемпионате Испании.
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