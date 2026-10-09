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Стала известна судьба задержанного в Черногории основателя «Рыбаря»

Стала известна судьба задержанного в Черногории основателя «Рыбаря»

Задержанные в Черногории основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, его жена Валерия и еще трое россиян будут выдворены из страны по соображениям национальной и внутренней безопасности.

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