Российские чиновники любят рассуждать о многонациональности и толерантности, подчеркивая идеи взаимного уважения и единства.
«Какой полис? Мы ваши законы знаем — скорый бесплатно!»: врач скорой помощи впал в ступор, когда услышал требования мигрантов
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Они ведут себя ровно так, как мы им это позволяем. Вот и с этим хамством, когда они вызывают скорую по любому пустяку- потому, что бесплатно!- есть простой и эффективный способ воспитания. Достаточно просто выписать штраф за ложный вызов. А еще к штрафу приплюсовать расходы бригады врачей, потерю рабочего времени, расходы на бензин... Вот такой язык они поймут быстро! А проводить с ними душеспасительные беседы- пустой номер. Они по своему уровню развития еще не вышли из первобытно- общинного строя. Ну и о чем можно разговаривать с гориллой, только вчера слезшей с дерева?
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1 м.
Роман
Фельдшерам надо в полицию сообщать о подозрительных иностранцах, тогда и скорую перестанут вызывать!
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1 м.
МП
Михаил Пантюхин
За любой вызов этих ржавых скорой медпомощи нужно сразу вызывать полицию на предмет нарушений законов РФ, после штраф и выдворения всем аулом за счёт их, арендодателей и байменов! Наста3,14здили уже ВСЕМ НАМ КОРЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ своим аульным первобытным строем!!!!
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1 м.
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