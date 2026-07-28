Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 721 подписчик

«Какой полис? Мы ваши законы знаем — скорый бесплатно!»: врач скорой помощи впал в ступор, когда услышал требования мигрантов

«Какой полис? Мы ваши законы знаем — скорый бесплатно!»: врач скорой помощи впал в ступор, когда услышал требования мигрантов

          Российские чиновники любят рассуждать о многонациональности и толерантности, подчеркивая идеи взаимного уважения и единства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Они ведут себя ровно так, как мы им это позволяем. Вот и с этим хамством, когда они вызывают скорую по любому пустяку- потому, что бесплатно!- есть простой и эффективный способ воспитания. Достаточно просто выписать штраф за ложный вызов. А еще к штрафу приплюсовать расходы бригады врачей, потерю рабочего времени, расходы на бензин... Вот такой язык они поймут быстро! А проводить с ними душеспасительные беседы- пустой номер. Они по своему уровню развития еще не вышли из первобытно- общинного строя. Ну и о чем можно разговаривать с гориллой, только вчера слезшей с дерева?
Ответить
1 м.
Роман
Фельдшерам надо в полицию сообщать о подозрительных иностранцах, тогда и скорую перестанут вызывать!
Ответить
1 м.
МП
Михаил Пантюхин
За любой вызов этих ржавых скорой медпомощи нужно сразу вызывать полицию на предмет нарушений законов РФ,  после штраф и выдворения всем аулом за счёт их, арендодателей и байменов! Наста3,14здили уже ВСЕМ НАМ КОРЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ своим аульным первобытным строем!!!!
Ответить
1 м.