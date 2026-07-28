«Какой полис? Мы ваши законы знаем — скорый бесплатно!»: врач скорой помощи впал в ступор, когда услышал требования мигрантов

SI

Sergey Ivanov

Они ведут себя ровно так, как мы им это позволяем. Вот и с этим хамством, когда они вызывают скорую по любому пустяку- потому, что бесплатно!- есть простой и эффективный способ воспитания. Достаточно просто выписать штраф за ложный вызов. А еще к штрафу приплюсовать расходы бригады врачей, потерю рабочего времени, расходы на бензин... Вот такой язык они поймут быстро! А проводить с ними душеспасительные беседы- пустой номер. Они по своему уровню развития еще не вышли из первобытно- общинного строя. Ну и о чем можно разговаривать с гориллой, только вчера слезшей с дерева?