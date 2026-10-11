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Царьград

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Несколько минут без поддержки дыхания: 14-летняя девочка умерла после ошибки медсестры

Несколько минут без поддержки дыхания: 14-летняя девочка умерла после ошибки медсестры

Девочка оставалась не подключенной к аппарату жизнеобеспечения около шести минут, хотя медработник утверждала, что отключение длилось лишь несколько секунд.

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