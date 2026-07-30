Zero Hedge
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Zero Hedge

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Adidas Shares Crash After World Cup Spending Fuels Earnings Miss

Adidas Shares Crash After World Cup Spending Fuels Earnings Miss

Adidas Shares Crash After World Cup Spending Fuels Earnings Miss Adidas shares crashed the most on record in Europe after outsized World Cup marketing spending weighed on second-quarter operating profit, overshadowing stronger-than-expected tournament-related sales.

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