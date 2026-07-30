Adidas Shares Crash After World Cup Spending Fuels Earnings Miss Adidas shares crashed the most on record in Europe after outsized World Cup marketing spending weighed on second-quarter operating profit, overshadowing stronger-than-expected tournament-related sales.
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