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Живая Кубань

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Капитан футбольного клуба «Сочи» рассказал, что может прожить месяц на 55 тысяч рублей

Капитан футбольного клуба «Сочи» рассказал, что может прожить месяц на 55 тысяч рублей

Капитан футбольного клуба «Сочи» рассказал, что может прожить месяц на 55 тысяч рублейСловенский футболист, защитник и капитан клуба «Сочи» Ваня Дркушич заявил, что способен прожить в городе-курорте на 55 тысяч рублей.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
эти инвалиды должны платить в казну за то что их не заставляют работать.футболисты бля
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