Капитан футбольного клуба «Сочи» рассказал, что может прожить месяц на 55 тысяч рублей

Капитан футбольного клуба «Сочи» рассказал, что может прожить месяц на 55 тысяч рублейСловенский футболист, защитник и капитан клуба «Сочи» Ваня Дркушич заявил, что способен прожить в городе-курорте на 55 тысяч рублей.
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