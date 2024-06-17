Капитан футбольного клуба «Сочи» рассказал, что может прожить месяц на 55 тысяч рублей

Капитан футбольного клуба «Сочи» рассказал, что может прожить месяц на 55 тысяч рублейСловенский футболист, защитник и капитан клуба «Сочи» Ваня Дркушич заявил, что способен прожить в городе-курорте на 55 тысяч рублей.