Украинский солдат раскрыл планы ВСУ Главком украинской армии Александр Сырский на встрече с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС в России, рассказал РИА Новости военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.