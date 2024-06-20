У «Метеоров» убрали промежуточную остановку на Арсенальной набережной

Причина отмены – низкое количество пассажиров Скоростные водные суда «Метеор» больше не будут останавливаться на Арсенальной набережной у Финляндского вокзала, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу компании «Водоходъ».
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