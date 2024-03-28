Группа Эталон опубликовала финансовые результаты за 2023 год с трехкратным увеличением выручки в регионах

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о публикации аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2023 года.