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Группа Эталон опубликовала финансовые результаты за 2023 год с трехкратным увеличением выручки в регионах

Группа Эталон опубликовала финансовые результаты за 2023 год с трехкратным увеличением выручки в регионах

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о публикации аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2023 года.

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