«Лаборатория Касперского» стала одним из первых участников тестирования SD-WAN в Москве

«Лаборатория Касперского» вошла в число первых участников программы публичного тестирования технологии SD-WAN, организованной Департаментом информационных технологий города Москвы (ДИТ) в деловом пространстве «МосХаб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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