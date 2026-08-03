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«Лаборатория Касперского» стала одним из первых участников тестирования SD-WAN в Москве

«Лаборатория Касперского» вошла в число первых участников программы публичного тестирования технологии SD-WAN, организованной Департаментом информационных технологий города Москвы (ДИТ) в деловом пространстве «МосХаб.

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