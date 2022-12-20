"Приступ страха, сердцебиения, нехватки воздуха": психиатр Павлова рассказала, какие болезни могут скрываться за паническими атаками

Жалобы на "панические атаки" - внезапный приступ острой тревоги, страха, сопровождающийся сердцебиением, нарушением дыхания и другими неприятными симптомами - один из самых распространенных поводов для обращения к специалистам различного профиля.
Жалобы на "панические атаки" - внезапный приступ острой тревоги, страха, сопровождающийся сердцебиением, нарушением дыхания и другими неприятными симптомами - один из самых распространенных поводов для обращения к специалистам различного профиля.
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