"СЕМЬЯ" РВЁТСЯ К ВЛАСТИ: ХОЗЯЕВА "ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА" ГОТОВЯТ ПОЗОРНЫЙ МИР?
Пока все наблюдали за эпопеей с требованием признать "Ельцин Центр" иноагентом, в России была предпринята попытка мятежа, на фоне которой оживились те, кто имеет самое непосредственное отношение к деятельности организации имени первого президента страны.
Комментарии
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Там в попечительском совете состоит Шойгу, в интернете проскакивало. А уж о Медведеве и говорить нечего, тот ещё перевертыш.
ЕЦ "соорудил" Путин.
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