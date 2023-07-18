Медвежий угол

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"СЕМЬЯ" РВЁТСЯ К ВЛАСТИ: ХОЗЯЕВА "ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА" ГОТОВЯТ ПОЗОРНЫЙ МИР?

"СЕМЬЯ" РВЁТСЯ К ВЛАСТИ: ХОЗЯЕВА "ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА" ГОТОВЯТ ПОЗОРНЫЙ МИР?

Пока все наблюдали за эпопеей с требованием признать "Ельцин Центр" иноагентом, в России была предпринята попытка мятежа, на фоне которой оживились те, кто имеет самое непосредственное отношение к деятельности организации имени первого президента страны.

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Комментарии
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Валерий Махахей
А ;новичок; на что ???
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5 час.
ВС
Василий Садайло
Там в попечительском  совете состоит Шойгу, в интернете проскакивало.  А уж о Медведеве и говорить нечего, тот ещё перевертыш.
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2 час.
Александр Рожков
ЕЦ &quot;соорудил&quot; Путин.
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1 час.

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