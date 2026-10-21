© Depositphots Голосовая связь и SMS стали более востребованными у россиян в 2026 году. За девять месяцев объем голосового трафика в сети «МегаФона» вырос на 27% год к году, а количество исходящих SMS — на 84%.
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