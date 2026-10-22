Арбитражный суд Ростовской области 8 октября принял иск «Центра по сохранению памятников истории и культуры города Ростова-на-Дону» к ООО «МИВ» о взыскании 3,5 млн рублей за демонтаж цоколя пьедестала монумента «Дружба крылатая» в парке «Плевен».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НЛ Экс-губернатор Та...
- Не сажать же за э...
- Не сажать же за э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым