Считается, что для русских мужчин не существует слова «нет», если они решили с вами познакомиться: «В России не вы выбираете себе мужчину.

Несколько лет назад русская девушка, живущая в Нью-Йорке, вела колонку под названием: «Я люблю (и ненавижу) встречаться с русскими мужчинами» («Я люблю (и ненавижу) встречаться с русскими мужчинами»), в которой подробно описала свой опыт отношений как с соотечественниками, так и с иностранцами, и пришла к крайне неоднозначным выводам.
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