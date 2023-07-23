Считается, что для русских мужчин не существует слова «нет», если они решили с вами познакомиться: «В России не вы выбираете себе мужчину.

﻿﻿Несколько лет назад русская девушка, живущая в Нью-Йорке, вела колонку под названием: «Я люблю (и ненавижу) встречаться с русскими мужчинами» («Я люблю (и ненавижу) встречаться с русскими мужчинами»), в которой подробно описала свой опыт отношений как с соотечественниками, так и с иностранцами, и пришла к крайне неоднозначным выводам.