«Газпром» собирается переводить дома жителей ХМАО на природный газ. На официальном властей округа сообщается, что стратегию сотрудничества с компанией и схему газификации одобрили на заседании правительства региона.
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